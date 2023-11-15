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15:14, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Польше запланировали заблокировать еще один КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики планируют заблокировать еще один КПП на границе с Украиной

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Польские перевозчики запланировали заблокировать еще один КПП на границе с Украиной, продолжая забастовку. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков страны Владимир Балин, передает агентство УНН.

«Что касается самих забастовщиков, то на сегодня они только планируют усиливать забастовку, в частности, известно, что с 21 ноября они еще хотят заблокировать четвертый пункт пересечения — "Медыка-Шегини"», — сказал он.

Помимо этого, Балин уточнил, что убытки каждого перевозчика от блокировки КПП за один автомобиль, стоящий в очереди, составляют не менее 300 евро в сутки. По его словам, это недополученные доходы. При этом если говорить о прямых убытках, то перевозчики оценивают их примерно в 100 евро, добавил он.

Ранее Балин назвал текущую ситуацию на границе с Польшей катастрофой и подчеркнул, что забастовка перевозчиков продлится еще несколько недель. Как он утверждал, сейчас украинские дальнобойщики въезжают в Европу по более длительным маршрутам через Румынию и Венгрию.

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      Кристина Есикова
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