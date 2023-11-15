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06:12, 15 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о катастрофе из-за Польши

«Страна.ua»: украинские компании теряют контракты из-за польских перевозчиков

Фото: Unsplash

Экономика Украины получает серьезный урон на фоне забастовки польских перевозчиков на границе. Контрагенты за границей уже отказываются от услуг украинских компаний, написала «Страна.ua».

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал текущую ситуацию катастрофой и подчеркнул, что забастовка перевозчиков из Польши продлится еще несколько недель.

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«Финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что на данный момент украинские дальнобойщики въезжают в Европу по более длительным маршрутам через Румынию и Венгрию. Это привело к росту очередей и на других границах. Д0 50 процентов товаропотока Киева идет через Польшу, что грозит убытком для экономики страны.

13 ноября сообщалось, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши: время ожидания в очереди составляет 226 часов. Представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь уточнил, что за ночную смену с польской территории выехали всего 67 грузовиков, а въехали пять.

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