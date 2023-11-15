В России подорожали подержанные китайские машины

Подержанные китайские машины в октябре подорожали в России на 10 %

Подержанные автомобили китайского производства в октябре текущего года в среднем подорожали в России на 10 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные автомобильного портала «Дром»

Увеличение показателя с 2,05 до 2,3 миллиона рублей всего за один месяц специалисты объясняют ростом рынка китайских машин с пробегом.

«В сентябре на "Дроме" продавалось 17 140 бывших в употреблении машин из Китая. В октябре их число выросло до 19 900 — плюс 16 процентов месяц к месяцу. Среди пробежных появляются все более "свежие" машины, которые, конечно, дороже, чем автомобили постарше», — прокомментировал аналитик Сергей Лагурев.

Подержанные автомобили из Китая продолжают расти в цене по мере насыщения ими российского рынка. Так, за 2022 год, на который пришлась волна ухода из страны западных производителей машин, китайские авто с пробегом взлетели в цене сразу на 62 процента. В 2023 году, по данным аналитиков, в тройку самых популярных из них вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7 и Geely Atlas.