В России задумали отменить комиссии за ЖКУ

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене комиссий за оплату услуг ЖКХ

В Госдуме в приоритетном порядке в течение декабря рассмотрят законопроект об отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он заявил, что проект уже получил поддержку российского правительства. В 2020 году он был одобрен в первом чтении.

Володин напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отмене комиссии при оплате ЖКУ. Володин сообщил, что после одобрения проекта в первом чтении велся диалог с правительством, недавно же были проведены окончательные консультации.

Обсуждался законопроект и с банковским сообществом. Володин отметил, что у финансовых организаций ожидаются потери из-за решения отменить комиссии. Однако это решение не принесет вреда, поскольку банки заканчивают финансовый год с прибылью и хорошей доходностью. Володин также добавил, что законопроект поддержал министр финансов Антон Силуанов.

Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ по регионам на 2024-2028 годы. Считается, что инструмент призван защитить россиян от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.