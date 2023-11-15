В Сахалинской области построят новую лыже-роллерную трассу

На территории Янтарного парка в Долинске построят лыже-роллерную трассу

На территории Янтарного парка в городе Долинск, Сахалинская область, построят новую лыже-роллерную трассу с асфальтовым покрытием. Об этом сообщает KP.RU.

Известно, что данные работы планируют провести в рамках второго этапа благоустройства общественного пространства. Так, в 2023 году на территории парка уже провели масштабную реконструкцию в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Там обустроили волейбольно-теннисную, детскую и воркаут-площадки, а также тропы развлечений.

В рамках рабочей поездки в муниципалитет губернатор Валерий Лимаренко оценил результаты работы и заявил, что в 2024 году проект будет расширен, появятся новые точки притяжения.

В октябре сообщалось, что грядущей зимой на курортах Сахалина и Курильских островов появится такой вид сноубординга и горнолыжного спорта, как хелиски (разновидность фрирайда по нетронутым снежным склонам, вдали от подготовленных трасс, с подъемом к началу спуска на вертолете).