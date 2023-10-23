На Сахалине появятся горнолыжные туры с подъемом на вертолетах

Зимой 2023 года на курортах Сахалина и Курильских островов появится хелиски

Зимой 2023 года на курортах Сахалина и Курильских островов появится такой вид сноубординга и горнолыжного спорта, как хелиски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

Хелиски — это разновидность фрирайда по нетронутым снежным склонам, вдали от подготовленных трасс, с подъемом к началу спуска на вертолете.

«В текущем году открытие новых трасс не планируется, а в планах развитие новых активностей: хелиски и фрирайд-туры», — отметил Лазарев. Он также заявил о наличии планов с компаниями, которые готовы предоставлять соответствующие услуги.

Ранее в октябре горнолыжной курорт «Горный Воздух», расположенный в Южно-Сахалинске на горе Большевик, попал в список лучших направлений для зимнего отдыха в России. Известно, что «Горный Воздух» — единственный горнолыжный курорт в стране, который расположен в черте города.