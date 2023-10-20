Сахалинский курорт попал в список лучших направлений для отдыха в России зимой

Курорт «Горный Воздух» на Сахалине попал в список лучших зимних направлений

Горнолыжной курорт «Горный Воздух», расположенный в Южно-Сахалинске на горе Большевик, попал в список лучший направлений для зимнего отдыха в России по версии проекта «Сколько зим, сколько зим!» от АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития. Об этом сообщает KP.RU.

«У нас солнечно, тепло и много снега. Ядро зимнего отдыха — это, безусловно, комплекс "Горный воздух". И трассы у нас шикарные», — отметил министр туризма Артем Лазарев.

Кроме того, он подчеркнул, что «Горный Воздух» — единственный горнолыжный курорт в стране, который расположен в черте города. «Поэтому применение системы мультимодальных маршрутов не требуется. Все очень просто: можно прямо в день прилета сразу встать на лыжи», — заключил он.

Ранее в октябре стало известно, что в городе Арсеньев на горе Обзорная в Приморье начали строить круглогодичный горнолыжный курорт. К настоящему времени специалисты уже приступили к подготовительным работам по обустройству основания для подъемников.