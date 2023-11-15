В секторе Газа откроют турецкий полевой госпиталь

TRT: глава Минздрава Турции Коджа заявил о создании в Газе полевого госпиталя

В секторе Газа в ближайшее время будет развернут турецкий полевой госпиталь. С таким заявлением выступил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, его цитирует телеканал TRT Haber.

«Мы хотим создать полевой госпиталь в Газе», — сказал министр, добавив, что тяжелых пациентов, в частности раковых больных, вывезут с территории анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и через Египет доставят в Турцию на лечение.

Ранее супруга президента Турции Эмине Эрдоган предложила создать фонд восстановления сектора Газа.