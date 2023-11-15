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16:31, 15 ноября 2023Мир

Супруга Эрдогана заявила о желании создать фонд восстановления сектора Газа

Супруга президента Турции: необходимо создать фонд восстановления сектора Газа

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout / Reuters

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган предложила создать фонд восстановления сектора Газа, поскольку анклав до основания разрушен из-за военной операции Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган подчеркнула, что, когда люди объединяются, их голос звучит сильнее. «Давайте выступим с инициативой по обеспечению мира в Палестине. Необходимо создать фонд восстановления Газы с участием ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур», — заявила она на международной встрече с женами и специальными представителями ряда государств по урегулированию кризиса в Газе.

Жена президента Турции также призвала Совбез ООН как можно скорее урегулировать вопрос о прекращении израильской оккупации анклава и назвала происходящее в Газе противостоянием добра и лжи. «Незаконная оккупация Газы должна быть немедленно прекращена, а захваченные земли возвращены палестинцам. Мы будем стойко стоять против тех, кто оценивает невинных женщин и детей в зависимости от того, откуда они родом», — заявила Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Он пообещал, что страна будет расширять дипломатические контакты для достижения этой цели.

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      Дарья Балацкая
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