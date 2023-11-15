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06:56, 15 ноября 2023Мир

В США не усмотрели отдаления Китая от России

Доклад комиссии в Конгрессе США не усмотрел отдаления Китая от России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности в докладе, направленном в Конгресс США, не усмотрела отдаления Китая от России. Заключение опубликовано на сайте комиссии.

Отмечается, что поддержка Москвы привела Пекин к дипломатическим издержкам, в первую очередь в Европе, но власти с учетом этого приняли решение оставаться важным российским партнером.

Аналитики указали, что Китай отношениями с Россией демонстрирует стратегическое единство против США, отработку военных навыков и получение передовых технологий, в первую очередь относящихся к подводным лодкам.

«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», — говорится в докладе.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Калифорнии сообщила, что Вашингтон предупредил Китай о возможных санкциях в случае, если страна будет оказывать помощь России в специальной военной операции на Украине (СВО).

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