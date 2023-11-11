США предупредили Китай о санкциях в случае помощи России

Глава Минфина США: КНР предупредили о возможных санкциях за помощь России в СВО

Вашингтон предупредил Китай о возможных санкциях в случае, если страна будет оказывать помощь России в специальной военной операции на Украине (СВО). С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Калифорнии, передает ТАСС.

«В ходе наших переговоров я подчеркнула, что для нас крайне важно, чтобы (китайские — прим. «Ленты.ру») компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций. Мы хотели бы, чтобы Китай пресек это», — сказала глава американского Минфина.

По словам Йеллен, у американской стороны есть свидетельства того, что отдельные частные китайские компании могут оказывать содействие РФ, поставляя в страну «оборудование, критически важное для военных усилий России» и материалы при поддержке финансовых учреждений. Она подчеркнула, что связь таких организаций с правительством КНР не доказана.

Джанет Йеллен напомнила, что ранее уже существовала практика, когда правительство США вводило санкционные ограничения в отношении нескольких фирм в Китае, которые своими поставками могли оказывать России поддержку с проведением СВО.

Ранее Китай обвинил страны G7 в затягивании конфликта на Украине и в призыве присоединиться к оказываемому на Россию давлению. В сообщении уточняется, что КНР считает необходимым прекратить провоцировать конфронтацию, которая подрывает международный мир и стабильность.