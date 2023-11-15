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11:51, 15 ноября 2023Мир

В США рассказали о бесполезности стратегии Вашингтона в отношении КНДР

Foreign Affairs: стратегия США по разоружению КНДР оказалась бесполезной

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Стратегия США по разоружению КНДР оказалась бесполезной, поскольку давление на Пхеньян не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет Foreign Affairs.

Как считает издание, стремительно меняющаяся геостратегическая обстановка в Северо-Восточной Азии еще больше ограничивает жизнеспособность любой американской стратегии, которая отдает приоритет денуклеаризации, а не другим целям на Корейском полуострове.

Отмечается, что Вашингтон должен принять более прагматичный подход, основанный на снижении ядерных рисков и эскалации давления в регионе, а также дать Северной Корее стимулы для возобновления дипломатического взаимодействия, а не полагаться на принудительное экономическое давление на страну.

Ранее Foreign Affairs заявило, что политика Вашингтона по денуклеаризации КНДР провалилась, несмотря на попытки американской стороны возобновить дипломатическое взаимодействие с Пхеньяном. Уточняется, что Северная Корея не пожелала отвечать взаимностью на дипломатические инициативы США и вместо этого развила более тесные связи с Россией и Китаем, что помогло Пхеньяну добиться успеха в стратегической перекалибровке.

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      Дарья Балацкая
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