В США рассказали о бесполезности стратегии Вашингтона в отношении КНДР
Стратегия США по разоружению КНДР оказалась бесполезной, поскольку давление на Пхеньян не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет Foreign Affairs.
Как считает издание, стремительно меняющаяся геостратегическая обстановка в Северо-Восточной Азии еще больше ограничивает жизнеспособность любой американской стратегии, которая отдает приоритет денуклеаризации, а не другим целям на Корейском полуострове.
Отмечается, что Вашингтон должен принять более прагматичный подход, основанный на снижении ядерных рисков и эскалации давления в регионе, а также дать Северной Корее стимулы для возобновления дипломатического взаимодействия, а не полагаться на принудительное экономическое давление на страну.
Ранее Foreign Affairs заявило, что политика Вашингтона по денуклеаризации КНДР провалилась, несмотря на попытки американской стороны возобновить дипломатическое взаимодействие с Пхеньяном. Уточняется, что Северная Корея не пожелала отвечать взаимностью на дипломатические инициативы США и вместо этого развила более тесные связи с Россией и Китаем, что помогло Пхеньяну добиться успеха в стратегической перекалибровке.