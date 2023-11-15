В США рассказали о бесполезности стратегии Вашингтона в отношении КНДР

Foreign Affairs: стратегия США по разоружению КНДР оказалась бесполезной

Стратегия США по разоружению КНДР оказалась бесполезной, поскольку давление на Пхеньян не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет Foreign Affairs.

Как считает издание, стремительно меняющаяся геостратегическая обстановка в Северо-Восточной Азии еще больше ограничивает жизнеспособность любой американской стратегии, которая отдает приоритет денуклеаризации, а не другим целям на Корейском полуострове.

Отмечается, что Вашингтон должен принять более прагматичный подход, основанный на снижении ядерных рисков и эскалации давления в регионе, а также дать Северной Корее стимулы для возобновления дипломатического взаимодействия, а не полагаться на принудительное экономическое давление на страну.

Ранее Foreign Affairs заявило, что политика Вашингтона по денуклеаризации КНДР провалилась, несмотря на попытки американской стороны возобновить дипломатическое взаимодействие с Пхеньяном. Уточняется, что Северная Корея не пожелала отвечать взаимностью на дипломатические инициативы США и вместо этого развила более тесные связи с Россией и Китаем, что помогло Пхеньяну добиться успеха в стратегической перекалибровке.