Redacted: вход РФ из договора о ядерных полигонах пошатнул миропорядок США

Недавние шаги президента России Владимира Путина пошатнули выстроенный США миропорядок, в первую очередь таковым стало решение о выходе из договора о ядерных полигонах, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.

«Путин сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», — отметил он.

Моррис указал на подписанный российским лидером закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также на развитие торговли между Россией и Азией, смещающее фокус с западных стран. Свидетельством тому журналист назвал встречу главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал, что в настоящее время Вашингтон не видит в лице России прямой угрозы своей безопасности.