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04:04, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о пошатнувших американский миропорядок шагах Путина

Redacted: вход РФ из договора о ядерных полигонах пошатнул миропорядок США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Недавние шаги президента России Владимира Путина пошатнули выстроенный США миропорядок, в первую очередь таковым стало решение о выходе из договора о ядерных полигонах, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.

«Путин сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», — отметил он.

Моррис указал на подписанный российским лидером закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также на развитие торговли между Россией и Азией, смещающее фокус с западных стран. Свидетельством тому журналист назвал встречу главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал, что в настоящее время Вашингтон не видит в лице России прямой угрозы своей безопасности.

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      Марина Совина
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