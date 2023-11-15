В США оценили угрозу безопасности со стороны России

Генерал США Ванхерк: Вашингтон не видит прямой угрозы безопасности со стороны РФ

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал, что в настоящее время Вашингтон не видит в лице России прямой угрозы своей безопасности, сообщает ТАСС.

По словам американского генерала, Пентагон внимательно следит за действиями России по всему миру. Он отметил, что активность страны в воздухе и на море значительно возросла с февраля 2022 года, при этом подчеркнув, что не считает активность Москвы сигналом, говорящим о наличии прямой угрозы для США.

«Я не вижу прямой угрозы нашей безопасности, хотя мы занимаемся этими вопросами и следим за этим на ежедневной основе», — заявил Ванхерк.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о перспективах контактов с США. Она рассказала, что Москва всегда ориентировалась на американскую сторону, но не видела ответных шагов в свою сторону.