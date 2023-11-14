Депутат Журова оценила перспективы контактов с США фразой «точно не сейчас»

Россия всегда ориентировалась на американскую сторону, но не видела ответных шагов в свою сторону. Исключения составляют только редкие контакты со стороны тех, кто в США импонирует россиянам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Парламентских линий на моем веку депутата четырех созывов не было. Я возглавляла группу дружбы с Америкой, и не было ни одного официального визита ни их, ни нашего. Мы всегда ориентировались на американскую сторону. А она категорически не взаимодействует с нами. Только редкие контакты тех, кто все-таки любит Россию. Но точно не сейчас», — подчеркнула Журова.

Ранее сообщалось, что США могут обвинить Украину в подрыве «Северных потоков» для того, чтобы иметь возможность диалога с Россией в случае мирных переговоров и восстановления отношений. Происшествие на «Северных потоках» потенциально могло бы стать препятствием для возобновления контактов.

Также в газете The Washington Post сообщили, что экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». По словам собеседников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.