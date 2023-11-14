Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 14 ноября 2023Россия

В России высказались о перспективах контактов с США

Депутат Журова оценила перспективы контактов с США фразой «точно не сейчас»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия всегда ориентировалась на американскую сторону, но не видела ответных шагов в свою сторону. Исключения составляют только редкие контакты со стороны тех, кто в США импонирует россиянам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Парламентских линий на моем веку депутата четырех созывов не было. Я возглавляла группу дружбы с Америкой, и не было ни одного официального визита ни их, ни нашего. Мы всегда ориентировались на американскую сторону. А она категорически не взаимодействует с нами. Только редкие контакты тех, кто все-таки любит Россию. Но точно не сейчас», — подчеркнула Журова.

Ранее сообщалось, что США могут обвинить Украину в подрыве «Северных потоков» для того, чтобы иметь возможность диалога с Россией в случае мирных переговоров и восстановления отношений. Происшествие на «Северных потоках» потенциально могло бы стать препятствием для возобновления контактов.

Также в газете The Washington Post сообщили, что экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». По словам собеседников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      Енотовидная собака нелегально поселилась в зоопарке российского города

      В Кремле пообещали проверить жалобу на имитацию возврата валютной выручки

      Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries под Москвой из-за гофры

      Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

      Семья отреагировала на помилование осужденного за расправу над Политковской

      В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

      Названа особенность российского Checkmate

      В сети высмеяли фотосессию Безоса и его невесты для журнала Vogue

      ФСБ задержала под Брянском пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости