GT: США могут обвинить Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с РФ

Опасаясь возможного привлечения к ответственности или выплат компенсаций из-за дела о подрыве газопроводов «Северный поток», США и Европа перекладывают вину за диверсию на Украину, заявил китайскому порталу Global Times (GT) сотрудник Китайского национального института международного обмена Цуй Хэн.

Кроме того, это может поспособствовать диалогу Запада с Россией в случае мирных переговоров и координации действий по восстановлению нормальных отношений, так как инцидент с «Северным потоком» в связи с этим будет проблемой, добавил он.

«Запад знает, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность. Эта роль ему очень полезна», — отметил Цуй Хэн. Кроме того, он призвал провести комплексное расследование диверсии с участием ООН или Шанхайской организации сотрудничества, если международное сообщество хочет справедливого и объективного расследования инцидента.

Ранее в газете The Washington Post сообщили, что экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». По словам собеседников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.