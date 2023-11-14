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09:53, 14 ноября 2023Мир

В Китае заявили о желании США обвинить Украину в подрыве «Северных потоков»

GT: США могут обвинить Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с РФ

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Опасаясь возможного привлечения к ответственности или выплат компенсаций из-за дела о подрыве газопроводов «Северный поток», США и Европа перекладывают вину за диверсию на Украину, заявил китайскому порталу Global Times (GT) сотрудник Китайского национального института международного обмена Цуй Хэн.

Кроме того, это может поспособствовать диалогу Запада с Россией в случае мирных переговоров и координации действий по восстановлению нормальных отношений, так как инцидент с «Северным потоком» в связи с этим будет проблемой, добавил он.

«Запад знает, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность. Эта роль ему очень полезна», — отметил Цуй Хэн. Кроме того, он призвал провести комплексное расследование диверсии с участием ООН или Шанхайской организации сотрудничества, если международное сообщество хочет справедливого и объективного расследования инцидента.

Ранее в газете The Washington Post сообщили, что экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». По словам собеседников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.

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