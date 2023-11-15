В США рассказали о трудностях в странах АТЭС

Блинкен: АТЭС сталкивается с экономическими трудностями, в том числе в торговле

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сталкиваются с экономическими трудностями, в том числе это перебои в торговле, угрозы энергетической и продовольственной безопасности, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

Глава госдепартамента отметил, что участники объединения продолжают восстанавливаться после пандемии коронавируса, которая «разорила торговлю, путешествия и туризм».

Блинкен добавил, что АТЭС сталкивается с последствиями изменения климата и природных катастроф, которые наносят ущерб региону. Также госсекретарь отметил влияние конфликта на Украине.

Вместе с тем за последние три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с 19 до 52,8 триллиона долларов, а доход на душу населения увеличился в четыре раза, заключил дипломат.

Ранее Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков Отдела поддержки политики Секретариата АТЭС сообщил, что темпы роста экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона в следующем году замедлятся до 2,8 процента. По итогам 2023-го показатель составит 3,3 процента.