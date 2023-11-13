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14:27, 13 ноября 2023Экономика

Экономикам азиатских стран предрекли проблемы

АТЭС: темпы роста экономик азиатских стран замедлятся до 2,8% в 2024 году

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images

Темпы роста экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в следующем году замедлятся до 2,8 процента. По итогам 2023-го показатель составит 3,3 процента, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков Отдела поддержки политики Секретариата организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В настоящее время в АТЭС входит 21 страна, включая Соединенные Штаты, Китай, Южную Корею, Россию и другие. Снижение темпов экономического роста в странах АТР на 0,5 процентного пункта эксперты связали с рядом факторов. В качестве ключевых причин они назвали сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях США и Китая, а также слабое восстановление экономики КНР после затяжных локдаунов.

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На динамику экономического роста региона также будет оказывать влияние ужесточение денежно-кредитной политики ведущих центробанков, которое повлечет за собой увеличение процентных ставок со стороны региональных регуляторов. На этом фоне аналитики АТЭС полагают, что темпы увеличения ВВП государств АТР в 2025-2026 годах продолжат оставаться ниже среднемирового уровня. В этот период, согласно ожиданиям экспертов, рост экономик азиатских стран будет находиться на отметке в 2,9 процента против 3,2 и 3,5-3,6 процента в остальном мире.

Во второй половине сентября CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков Азиатского банка развития (The Asian Development Bank, ADB) сообщил, что по итогам 2023 года темпы роста экономики АТР замедлятся до 4,7 процента. На снижение темпов роста, согласно мнению аналитиков, повлияют долговой кризис в китайском секторе недвижимости и снижение мирового спроса на продукцию азиатских государств. На этом фоне под угрозой рискует оказаться местная обрабатывающая промышленность.

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      Анатолий Акулов
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