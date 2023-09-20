Экономике Азии предрекли замедление

ADB: темпы роста экономики АТР замедлятся до 4,7 % по итогам 2023 года

По итогам 2023 года темпы роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) замедлятся до 4,7 процента. Главными причинами станут сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости Китая и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны местных центробанков, сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков Азиатского банка развития (The Asian Development Bank, ADB).

Кроме того, на динамику будет также оказывать давление снижение мирового спроса. С этой проблемы страны АТР уже сталкивались в январе-июне. В результате экспортный потенциал азиатских стран с большой долей вероятности будет сокращаться во второй половине этого года. Под угрозой, в частности, может оказаться местная обрабатывающая промышленность, предупредили эксперты.

По мнению главного экономиста ADB Альберта Парка, на пересмотр прогноза банка в сторону понижения также повлияли сохраняющаяся в АТР высокая инфляция и усиление влияния природного феномена Эль-Ниньо, из-за которого цены на продовольствие в регионе значительно выросли. Например, стоимость риса, являющегося одним из основных продуктов питания в регионе, в первой половине августа достигла 12-летнего максимума.

Ранее аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили новый прогноз по темпам роста глобального ВВП на этот год. Эксперты ожидают, что мировая экономика к концу декабря увеличится на три процента, однако в следующем году вырастет лишь на 2,7 процента. В качестве одной из основных причин подобной динамики аналитики назвали слабое восстановление китайского ВВП после затяжных локдаунов.