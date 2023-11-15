В США рассказали об отказавшейся услышать предупреждения Украине

Журналист Хинкл: Украина не стала слушать предупреждения о риске поражения

Американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X рассказал, что Украина отказалась услышать предупреждения США о риске поражения.

По его словам, Киев предупреждали о утрате территорий и потерям сотен тысяч людей. «Мы предупреждали Украину, что все так и закончится. Мы предупреждали, что это будет позорное поражение. Они не слушали», — заявил Хинкл.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном сообщил о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Также стало известно, что главком готовит военных к тому, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет.