В ВСУ рассказали о самой большой опасности на севере Авдеевки

Боец ВСУ предупредил о возможности ВС России окружить Авдеевку с севера

Российская армия может окружить Авдеевку с севера, завладев железной дорогой. О большой опасности для украинской армии предупредил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью испанскому изданию El Pais.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уже получили доступ к трехкилометровому участку железнодорожной линии. «Если русские возьмут под свой контроль дороги, это будет катастрофа», — заявил боец.

Он уточнил, что самые активные бои идут в непосредственной близости от коксохимического завода. «Они не перестают приходить, взводами по 10-15 человек», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что под Авдеевкой были уничтожены военные Дэвид Бил из США и Мэттью Джепсон из Австралии. Уточняется, что они служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»).