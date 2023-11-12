Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:30, 12 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении под Авдеевкой бойцов из США и Австралии

ВС России уничтожили под Авдеевкой бойцов «Избранной роты» из США и Австралии

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Под Авдеевкой уничтожили бойцов «Избранной роты» Дэвида Била из США и Мэттью Джепсона из Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

Как уточнил источник, они погибли во время артиллерийского удара Вооруженных сил (ВС) России еще в октябре, но информация об этом стала всплывать только сейчас. Известно, что оба наемника служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), прикомандированном к 59-й отдельной моторизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон — экс-военнослужащий армии Австралии, ветеран Афганистана. Источник предположил, что «Избранная рота» понесла большие потери.

Ранее стало известно об улучшении позиций ВС РФ на донецком направлении. Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что этому способствовали действия военных в пригородах Авдеевки. По его словам, российские солдаты контролируют все подходы, выходы и заходы ВСУ к самому городу.

Авдеевка — город к западу от Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. С территории города украинские войска многократно обстреливали Донецк.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Рецепт еще большего хаоса». В Палате представителей США предложили новый план бюджета правительства без помощи Украине

      Российский боец Павлович за минуту проиграл нокаутом в титульном бою UFC

      США предрекли потерю позиций на мировой арене из-за Ближнего Востока

      Стало известно о ловушке ХАМАС для Израиля в секторе Газа

      В России оценили унижение кандидата в президенты США на дебатах

      Стало известно об уничтожении под Авдеевкой бойцов из США и Австралии

      Названа опасность новых укреплений России в зоне боевых действий для Украины

      На Западе раскрыли пользу тактики ВСУ для России

      Трамп потребовал разрешить проведение трансляций из зала суда

      Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости