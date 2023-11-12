Стало известно об уничтожении под Авдеевкой бойцов из США и Австралии

ВС России уничтожили под Авдеевкой бойцов «Избранной роты» из США и Австралии

Под Авдеевкой уничтожили бойцов «Избранной роты» Дэвида Била из США и Мэттью Джепсона из Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

Как уточнил источник, они погибли во время артиллерийского удара Вооруженных сил (ВС) России еще в октябре, но информация об этом стала всплывать только сейчас. Известно, что оба наемника служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), прикомандированном к 59-й отдельной моторизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон — экс-военнослужащий армии Австралии, ветеран Афганистана. Источник предположил, что «Избранная рота» понесла большие потери.

Ранее стало известно об улучшении позиций ВС РФ на донецком направлении. Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что этому способствовали действия военных в пригородах Авдеевки. По его словам, российские солдаты контролируют все подходы, выходы и заходы ВСУ к самому городу.

Авдеевка — город к западу от Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. С территории города украинские войска многократно обстреливали Донецк.