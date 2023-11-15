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06:30, 15 ноября 2023Россия

Россиянам назвали способ продлить отпуск

Профессор Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздники

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Если не включать в отпуск выходные и праздничные дни, можно официально выиграть дополнительные дни отдыха. Такой способ продлить отпуск в разговоре с «Лентой.ру» назвал профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Официальный отпуск по российскому законодательству составляет 28 дней, напомнил он. Если работа связана с опасной или вредной деятельностью, руководство организации может предоставить дополнительные дни отдыха. По мнению Александра Сафонова, чтобы увеличить отпуск не стоит брать его во время праздников, а лучше выбрать даты рядом.

«Планирование отпусков пытаются совмещать с праздничными днями, чтобы увеличить количество дней пребывания человека в релаксации. Таким образом можно прибавить к отпуску некое количество дней, например, между 1 и 9 мая. Получается почти полноценный двухнедельный отпуск. (…) Если при планировании отпуска попадают праздничные дни, по закону можно просить удлинения отпуска, если он идет по графику. Но опять же все зависит от работодателя, он может сказать нет и перенести эти дни на другое время», — сказал он.

Однако отпуск обязаны перенести, если во время него сотрудник заболел. В таком случае на работу надо будет предоставить заключение врача.

Если человек заболел во врем отпуска, при предоставлении документа, что он в этот период времени болел, ему автоматически отпуск продлевается на период болезни

Александр Сафоновпрофессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ

Еще добавить несколько дней можно, если не включать в отпуск выходные, в которые работник и так будет отдыхать. Сэкономленные таким образом дни можно перенести на другие даты и устроить еще один небольшой отпуск, отметил Александр Сафонов.

«Не забываем о том, что если человек берет отпуск, то выходные дни в него не включается. Можно, например, делать таким образом: уходить в отпуск в понедельник, а возвращаться в пятницу, и будет еще два дня выходных дополнительно», — заключил он.

Ранее юрист Марина Астаева назвала россиянам лучшие месяцы для отпуска.

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