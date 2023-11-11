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14:35, 11 ноября 2023Россия

Юрист назвала лучшие месяцы для отпуска россиян

Юрист Астаева: лучше всего брать отпуск в июле и октябре

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отпуск в России лучше всего брать в те месяцы, где нет дополнительных выходных и праздничных дней. Об этом РИА Новости рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

По ее словам, в 2024 году россиянам будет выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, потому что в эти месяцы работники получат самые высокие отпускные. В то же время Астаева назвала январь самым неудачным временем для отпуска. Сотрудники компаний и производств, решившие подольше отдохнуть в этом месяце, могут ощутить нехватку средств из-за низких выплат.

«Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше сумма отпускных будет выплачена работнику», — отметила Астаева.

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Юрист напомнила, что график отпусков на следующий год готовится уже сейчас — работодатели должны утвердить его не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что при увольнении россияне могут рассчитывать на выходное пособие в размере средней зарплаты. Кроме того, сокращаемый сотрудник вправе требовать остаток зарплаты, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.

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      Антонина Черташ
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