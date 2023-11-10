Депутат научил россиян получать как можно больше денег при увольнении

Депутат Чаплин посоветовал при сокращении на работе требовать выходное пособие

При увольнении россияне могут рассчитывать на выходное пособие в размере средней зарплаты, сообщил News.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Кроме того, сокращаемый сотрудник вправе требовать остаток зарплаты, а также компенсацию за неиспользованный отпуск. Чаплин также напомнил, что руководство компании обязано помочь россиянину найти новую работу.

Выходное пособие можно получить и за второй месяц после увольнения, если не удалось найти работу в первый. Для этого нужно обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней по истечении второго месяца.

Пособие положено и за третий месяц, если новую работу не удалось найти за этот срок, но для этого нужно решение службы занятости. Чаплин добавил, что жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей могут требовать выплату за четвертый, пятый и шестой месяцы.

Чтобы получить выходное пособие, россиянину при уходе с работы не следует писать заявление об увольнении по собственному желанию, указал Чаплин.

Депутат также рекомендовал встать на учет по безработице в центр занятости в течение 14 рабочих дней после увольнения. Этот срок является условием для получения выплат за максимально возможный период.

Ранее депутат Никита Чаплин дал россиянам советы о том, как найти работу с зарплатой более 100 тысяч рублей. Для этого нужно постоянно повышать квалификацию, а также выбирать востребованную в регионе сферу, сообщил он.