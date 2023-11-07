Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:16, 7 ноября 2023Экономика

Депутат назвал россиянам способ найти работу с зарплатой более 100 тысяч рублей

Депутат Чаплин: желающим зарабатывать от 100 тысяч руб. нужно знать больше

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Россиянам, мечтающим о зарплате выше 100 тысяч рублей, нужно регулярно совершенствовать навыки, а также искать работу в востребованной сфере. Таким мнением в разговоре с News.ru поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Речь идет о россиянах, которые хотели бы зарабатывать более 100 тысяч рублей в регионах. Им депутат посоветовал ориентироваться на ведущие для этих российских субъектов отрасли. Высокооплачиваемые вакансии существуют там, где есть дефицит специалистов, — например, в сфере нефтяной промышленности в Сибири. Там инженер обычного или наклонно-направленного бурения зарабатывает ежемесячно 100-115 тысяч рублей в месяц, рассказал Чаплин.

Материалы по теме:
Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?
Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?
1 ноября 2023
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет. Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет.Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
2 октября 2023

В Приморском крае, Иркутской области и Хакасии развиты добыча полезных ископаемых, лесопромышленность и туризм. В этих сферах также можно найти вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, уверен депутат.

Чаплин также рассказал, что рассчитывающий на высокий оклад россиянин должен обладать конкурентоспособными навыками, профессиональной квалификацией и стремиться к развитию — постоянно повышать квалификацию. Подводя итог беседе, депутат признал, что найти работу с заявленным доходом в российских регионах действительно сложно. Однако он указал, что это возможно.

Ранее работодатели назвали самые востребованные специальности на рынке труда в России. Так, более половины из них сообщили, что в III квартале чаще всего искали сварщиков, токарей и других представителей рабочих специальностей. В тройке по востребованности оказались представители массовых профессий — курьеры, продавцы, официанты и кассиры, а также менеджеры по продажам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вышла из Договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Как на это отреагировали страны НАТО?

      Гузееву довели до слез в эфире Первого канала

      Банк России ухудшил прогноз по инфляции

      В Верховной Раде обвинили депутатов в опасной погоне за хайпом

      Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

      В Евросоюзе забеспокоились из-за передачи российских активов Украине

      Неизвестные устроили потасовку с российским офицером и сорвали с него цепь

      38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в бикини

      Жителям российского региона запретили запускать фейерверки на Новый год

      Администрация президента Палестины опровергла нападение на его кортеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости