Депутат назвал россиянам способ найти работу с зарплатой более 100 тысяч рублей

Депутат Чаплин: желающим зарабатывать от 100 тысяч руб. нужно знать больше

Россиянам, мечтающим о зарплате выше 100 тысяч рублей, нужно регулярно совершенствовать навыки, а также искать работу в востребованной сфере. Таким мнением в разговоре с News.ru поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Речь идет о россиянах, которые хотели бы зарабатывать более 100 тысяч рублей в регионах. Им депутат посоветовал ориентироваться на ведущие для этих российских субъектов отрасли. Высокооплачиваемые вакансии существуют там, где есть дефицит специалистов, — например, в сфере нефтяной промышленности в Сибири. Там инженер обычного или наклонно-направленного бурения зарабатывает ежемесячно 100-115 тысяч рублей в месяц, рассказал Чаплин.

В Приморском крае, Иркутской области и Хакасии развиты добыча полезных ископаемых, лесопромышленность и туризм. В этих сферах также можно найти вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, уверен депутат.

Чаплин также рассказал, что рассчитывающий на высокий оклад россиянин должен обладать конкурентоспособными навыками, профессиональной квалификацией и стремиться к развитию — постоянно повышать квалификацию. Подводя итог беседе, депутат признал, что найти работу с заявленным доходом в российских регионах действительно сложно. Однако он указал, что это возможно.

Ранее работодатели назвали самые востребованные специальности на рынке труда в России. Так, более половины из них сообщили, что в III квартале чаще всего искали сварщиков, токарей и других представителей рабочих специальностей. В тройке по востребованности оказались представители массовых профессий — курьеры, продавцы, официанты и кассиры, а также менеджеры по продажам.