Россиянам назвали самые востребованные специальности

В III квартале самой востребованной в России оказалась профессия сварщика

В III квартале в России по мнению 55 процентов работодателей самыми востребованными оказались рабочие специальности — сварщики, токари, электрики и другие. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для 28 процентов самыми востребованными оказались массовые профессии — курьеров, продавцов, официантов и кассиров. Менеджеров по продажам отметили 26 процентов компаний, 24 процента работодателей конкурировали за IT-специалистов. Высокий спрос на менеджеров отметили 22 процента опрошенных, 12 процентов указали на строителей, восемь процентов — на врачей. Реже работодатели искали маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов.

В IV квартале по мнению 58 процентов работодателей самыми востребованными также окажутся специалисты, которые обладают рабочей специальностью. На втором месте по прогнозам будут представители массовых профессий (так считают 33 процента опрошенных), на третьем — инженеры и технические специалисты (28 процентов). Менеджеры по продажам останутся востребованными по мнению 26 процентов компаний, 24 процента указали на IT-специалистов. Для 12 процентов компаний будут важны врачи и медицинский персонал, а для 8 процентов — строители. Работодатели также отметили маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов.

Компании также рассказали, каким образом собираются привлекать новых сотрудников. Делать это за счет повышения зарплаты планируют 58 процентов, 29 процентов рассчитывают на свою систему рекомендаций новых сотрудников, а 28 процентов заявили, что работают над развитием корпоративной культуры. Кроме того, 24 процента организаций занимаются развитием HR-бренда, а 21 процент компаний уверены в своем соцпакете. Привлекать сотрудников гибким форматом работы собираются 17 процентов работодателей, а 12 процентов для повышения популярности у потенциальных соискателей обновляют офис и инфраструктуру.

Ранее стало известно, что среди ноябрьских вакансий ранее самой высокооплачиваемой оказалась должность заместителя директора по кейтерингу в Мурманске с зарплатой 450 тысяч рублей в месяц. На втором месте в рейтинге разместилась вакансия инженера по бурению с зарплатой до 410 тысяч рублей в месяц, на третьем — вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц в Москве.