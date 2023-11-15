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21:10, 15 ноября 2023Мир

Власти Чехии запретили России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Премьер Чехии Фиала: Россия не сможет распоряжаться принадлежащей недвижимостью

Фото: Jon Nazca / Reuters

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью в стране. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Он уточнил, что недвижимое имущество нельзя будет продать или передать. Фиала добавил, что России также запрещено использовать банковские счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости. Премьер-министр Чехии подчеркнул, что власти страны будут настаивать на том, чтобы их европейские коллеги приняли аналогичное решение.

Ранее в правительстве Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Об этом сообщил глава МИД республики Ян Лилавский. По словам главы ведомства, правительство Чехии одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список.

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      Марина Совина
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