В Израиле заявили о третьей мировой войне против радикального ислама

Министр энергетики Израиля Кац: мы ведем третью мировую войну с ХАМАС

Израиль ведет третью мировую войну против исламистской группировки ХАМАС и радикального ислама, что объясняет военную поддержку Тель-Авива США и странами Европы. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы ведем третью мировую войну против радикального ислама. Помощь со стороны Европы и США мне очень понятна. Потому что это не только наша война. Война также идет внутри Европы, в радикальных сообществах», — рассказал министр.

Кац также добавил, что это война с экстремизмом, который «в конечном итоге находит свое выражение». По его мнению, силы, с которыми борется Израиль, сейчас возглавляет Иран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет добиваться изоляции Израиля из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.