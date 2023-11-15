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20:40, 15 ноября 2023Бывший СССР

Военкор сообщил о тяжелых боях под Горловкой в ДНР

Военкор Сладков: на окраине Горловки в ДНР идут тяжелые бои

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

На окраине города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) идут тяжелы бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram.

Он рассказал, что бои идут на терриконе, состоящем из двух вершин. «Один из его горбов, дальний от Горловки, противнику удалось взять штурмом. Линия фронта теперь проходит между горбами, по впадине террикона», — написал Сладков.

Военкор отметил, что российские силы штурмуют вторую вершину, восстанавливая прежнее положение. «Горловка плотно связана с остальными регионами ДНР — и с Ясиноватой, и с Донецком, и с Енакиево. Все стабильно», — подчеркнул он.

Ранее украинский боец сообщил, что Вооруженные силы России могут окружить Авдеевку с севера, завладев железной дорогой. По его словам, Российская армия уже получила доступ к трехкилометровому участку железнодорожной линии.

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      Алевтина Запольская
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