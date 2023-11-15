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09:06, 15 ноября 2023Россия

Восемь российских детей нашли в квартире с пьяными посторонними без тепла и еды

В Усть-Пите восемь детей нашли в квартире с пьяными людьми без тепла и еды

Фото: Telegram-канал «МВД 24»

В поселке Усть-Пит Красноярского края в квартире нашли восьмерых детей без еды и тепла, которые находились там вместе с пьяными посторонними людьми. Об этом сообщило управление МДВ по российскому региону в Telegram-канале.

В квартире на севере края находились дети в возрасте от одного года до пятнадцати лет. О них правоохранителям сообщили местные жители. Когда сотрудники полиции прибыли в дом, где находились несовершеннолетние, там также были посторонние люди, которые выпивали. 32-летней матери восьмерых детей в квартире не было.

«По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлен и находился в антисанитарном состоянии», — сообщили в МВД.

Фото: Telegram-канал «МВД 24»

Детей изъяли из семьи и передали в специализированные учреждения, их жизни ничто не угрожает. Решается вопрос об административном наказании для матери по административной статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Мать восьмерых детей ранее привлекали к административной ответственности. Она стояла на учете в психоневрологическом диспансере, однако детей не забирали из семьи, так как мать пыталась «принимать меры к исправлению ситуации в семье».

МВД также опубликовало кадры, на которых видна захламленная квартира, где жили дети. На полу, в частности, валяются памперсы, грязные вещи и отрезанная голова коровы.

Ранее в Саратовской области годовалого ребенка нашли в захламленной квартире без еды и спального места. Мальчик проживал в квартире с матерью и бабушкой, которая страдает деменцией. Соседи характеризовали российскую семью как неблагополучную и не раз обращались в правоохранительные органы.

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      Анастасия Шейкина
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