Годовалого голого российского ребенка нашли в квартире без еды и кровати

В Саратовской области годовалого ребенка нашли в квартире без еды и кровати

В Саратовской области годовалого ребенка нашли в захламленной квартире без еды и спального места. Об этом сообщило управление ФССП по региону в Telegram-канале.

«Семья мальчика, которому нет еще и двух лет, с середины прошлого года стоит на учете у органов опеки как находящаяся в социально опасном положении. С самого рождения малыш не наблюдается в поликлинике», — сообщили там.

В службе добавили, что судебные приставы изъяли мальчика из семьи. Он проживал в квартире с матерью и бабушкой, которая страдает деменцией. Соседи характеризовали российскую семью как неблагополучную и не раз обращались в правоохранительные органы.

Прибывшие на место жительство ребенка правоохранители, сотрудники органов опеки и медики обнаружили голого мальчика «в запущенном состоянии». Он жил в грязной квартире с тараканами и без ремонта. В холодильнике не было еды, в квартире также не нашли спального места для мальчика.

Ранее органы социальной защиты Тюмени выявили и изъяли из семьи 15-летнего подростка, которого мать почти не кормила и не выпускала из дома. Мальчик все время сидел в квартире на улице Полевой, практически не гулял на улице, никогда не ходил в школу, сильно отставал в развитии и нуждался в помощи психиатра.