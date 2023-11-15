61-летняя женщина променяла работу в полиции на вебкам-бизнес и помолодела

61-летняя жительница Канады помолодела и разбогатела, променяв работу в полиции на вебкам-бизнес. Об этом сообщает Daily Star.

Бьянка Джаг из города Монреаль, провинция Квебек, патрулировала улицы в течение 17 лет. «Я очень хорошо справлялась со своей работой. Моей главной задачей была помощь людям, и у меня было много обязанностей», — вспомнила женщина, добавив, что также занималась расследованиями. Помимо этого, в течение пяти лет Джаг владела рестораном, пока он не оказался на грани банкротства и не закрылся.

В 2012 году женщина оставила работу в полиции, так как перестала получать от нее удовольствие. Джаг нуждалась в деньгах и переменах в жизни, поэтому начала искать новые способы заработка. По словам бывшей сотрудницы полиции, в тот момент она узнала о вебкам-бизнесе. Джаг попробовала себя в роли вебкам-модели и быстро обрела большое количество поклонников.

У женщины появился высокий и стабильный доход, который она начала тратить на свою внешность, чтобы зарабатывать еще больше. Так, Джаг трижды сделала пластику груди, абдоминопластику и блефаропластику верхних век. Кроме того, она регулярно делает инъекции ботокса. Благодаря этому Джаг стала выглядеть значительно моложе своего возраста, что нередко замечают поклонники. «Некоторые даже спрашивают, не допустила ли я опечатку, когда записывала свой возраст», — рассказала она.

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