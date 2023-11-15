Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка
Немецкий фармацевтический концерн Merck предложил сотрудникам медицинскую помощь при проблемах с фертильностью и зачатием ребенка. Таким образом руководство компании пытается привлечь квалифицированные рабочие кадры, сообщает Deutsche Welle (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).
Теперь в качестве бонуса сотрудники фармкомпании смогут бесплатно делать тесты на фертильность и проходить гормональную терапию. Фирма также пообещала помочь оплатить процедуры ЭКО и заморозку яйцеклеток при условии рекомендации врачей. Конкретные схемы лечения будут подбираться индивидуально. При этом использование препаратов Merсk не является условием участия в программе.
Программа стартовала в октябре 2023 года сразу в восьми странах — в Германии, Великобритании, Швейцарии, Китае, Индии, Тайване, Бразилии и Мексике. Глава отдела кадров Merck Хадиджа Бен Хаммада заявила, что сотрудники отреагировали на инициативу позитивно.
Это широкая программа, причем широкая как в смысле круга сотрудников, которые могут воспользоваться нашим предложением, так и спектра услуг, которые им доступны. Назвать заранее сумму расходов сложно. Стоимость тестов и процедур в разных странах разная. Кроме того, сотруднику может понадобиться проверка фертильности, что стоит несколько сотен евро, или потребуется оплодотворение in vitro, что стоит уже несколько тысяч евро
Ранее сообщалось, что в Китае мужчину не стали брать на работу из-за непривлекательной внешности. Фермеру отказали на десяти разных фабриках электроники.