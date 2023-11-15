Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка

Немецкий концерн Merck пообещал помочь сотрудникам с ЭКО и заморозкой яйцеклеток

Немецкий фармацевтический концерн Merck предложил сотрудникам медицинскую помощь при проблемах с фертильностью и зачатием ребенка. Таким образом руководство компании пытается привлечь квалифицированные рабочие кадры, сообщает Deutsche Welle (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

Теперь в качестве бонуса сотрудники фармкомпании смогут бесплатно делать тесты на фертильность и проходить гормональную терапию. Фирма также пообещала помочь оплатить процедуры ЭКО и заморозку яйцеклеток при условии рекомендации врачей. Конкретные схемы лечения будут подбираться индивидуально. При этом использование препаратов Merсk не является условием участия в программе.

Программа стартовала в октябре 2023 года сразу в восьми странах — в Германии, Великобритании, Швейцарии, Китае, Индии, Тайване, Бразилии и Мексике. Глава отдела кадров Merck Хадиджа Бен Хаммада заявила, что сотрудники отреагировали на инициативу позитивно.

Это широкая программа, причем широкая как в смысле круга сотрудников, которые могут воспользоваться нашим предложением, так и спектра услуг, которые им доступны. Назвать заранее сумму расходов сложно. Стоимость тестов и процедур в разных странах разная. Кроме того, сотруднику может понадобиться проверка фертильности, что стоит несколько сотен евро, или потребуется оплодотворение in vitro, что стоит уже несколько тысяч евро Хадиджа Бен Хаммада глава отдела кадров Merck

Ранее сообщалось, что в Китае мужчину не стали брать на работу из-за непривлекательной внешности. Фермеру отказали на десяти разных фабриках электроники.