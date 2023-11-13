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13:09, 13 ноября 2023Из жизни

Мужчине отказали в работе из-за непривлекательной внешности

Фермера из Китая не взяли работать на фабрику из-за непривлекательной внешности

Фото: Saulo Mohana / Unsplash

Фермер из Китая столкнулся со сложностями в поиске работы из-за нестандартной внешности. Об этом пишет The Thaiger.

Фермер по имени Труонг переехал в регион Чунцин, чтобы устроиться работать на одну из фабрик по производству электроники, известных хорошими зарплатами и льготами. Мужчина сходил на собеседования более чем на десять фабрик в течение десяти дней, однако все потенциальные работодатели отказали ему в приеме на работу. Один менеджер по поиску персонала объяснил Труонгу, что его кандидатуру не стали рассматривать, потому что «у него непривлекательная внешность».

«Работа на заводе электроники требует хорошего здоровья и времени. Но какое отношение это имеет к моему лицу? Я искренне не понимаю. Фабрика нанимает обычных рабочих или моделей?» — написал Труонг в социальных сетях после того, как узнал, в чем именно была причина отсутствия предложений о найме. Несмотря на разочарование, китаец сообщил, что не хочет возвращаться в родную деревню и продолжит искать работу. Мужчина подчеркнул, что его угловатое лицо не является преступлением и не должно быть препятствием для найма.

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История Труонга вызвала общественную дискуссию в соцсетях. Многие признали, что у мужчины нестандартная внешность, но согласились, что это не повод отказывать в работе. Некоторые предположили, что решение менеджеров по подбору персонала может быть как-то связано с принципами фэн-шуй. Отдельные предприятия в Китае принимают во внимание эту даосскую практику.

Другие пользователи заподозрили, что непривлекательность могла стать формальным поводом для отказов. Они посоветовали Труонгу проанализировать его ответы на собеседовании, предположив, что у фермера просто может не быть необходимых навыков и квалификации.

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      Антонина Черташ
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