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13:26, 11 октября 2023Из жизни

Самая татуированная женщина Британии показала фото без татуировок

Модель Бекки Холт, покрывшая тело татуировками, показала свои старые фото

Фото: @becky_holt_bolt

36-летняя модель Бекки Холт, которую прозвали «самой татуированной женщиной Британии», показала, как она выглядела без татуировок. Об этом пишет издание Daily Mail.

Холт сделала первую татуировку в 15 лет и продолжала добавлять новые почти 20 лет. Сейчас ее тело на 95 процентов покрыто орнаментами, надписями и изображениями фантастических героев. Такая трансформация обошлась ей в 35 тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона рублей). Кроме того, она несколько раз увеличивала грудь, а также прибегала к ринопластике.

Старое фото, которое модель продемонстрировала в соцсети, вызвало у ее поклонников противоречивую реакцию. Многие сочли, что татуировки пошли Холт на пользу. «Ты на обоих снимках выглядишь потрясающе, но я определенно предпочитаю новый», — заявил один из подписчиков.

Другие не одобрили ее трансформацию. «Когда-то ты была очень хорошенькой. А теперь это уже не так», — говорится в одном из комментариев.

Фото: @becky_holt_bolt

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Холт не удивляют негативные высказывания о ее внешности. «Меня называли толстой. Уродливой. Психически больной. Отвратительной. Говорили, что я делаю это ради внимания. Что я плохая мать и ужасный пример для подражания», — вспоминает модель. По ее словам, она часто слышит подобные мнения, но старается не обращать на них внимания.

В мае 2022 года Бекки Холт показала своего избранника и удивила фанатов. Она начала встречаться с 23-летним хирургом, на теле которого нет ни одного рисунка. В прошлом ее мужчины разделяли интерес модели к татуировкам.

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    Олег Парамонов
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