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09:33, 15 ноября 2023Среда обитания

В России определили перечень подлежащей запрету упаковки

Минпромторг подготовил окончательный список подлежащей запрету пластиковой тары

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России определили перечень видов пластиковой упаковки, которые должны запретить использовать с 2024 года. Минпромторг подготовил окончательный список тары и направил его на согласование в правительство, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о проекте постановления о запрете полимерных товаров и упаковки, отходы от которых не подлежат утилизации либо плохо извлекаются. В документе указаны 23 вида вида упаковки, использование шести из которых планируют ограничить с 2024 года, а остальные 17 — с 2030-го. Источники газеты утверждают, что документ можно считать финальным — он не вызвал разногласий с Минсельхозом, Минприроды и Минэкономики. При этом перечень сократился на пять позиций по сравнению с предыдущим вариантом.

Со следующего года под запрет должны попасть полупрозрачные ПЭТ-бутылки нестандартных цветов (кроме голубого, зеленого, черного и коричневого), непрозрачные ПЭТ-бутылки (кроме белых для молочной продукции), а также упаковка из ПЭТ, произведенная с использованием этикетки из ПВХ, которая мешает повторной переработке. Кроме того, ограничения коснутся многослойных ПЭТ-бутылок, капсул для кофе из многокомпонентных материалов и пластиковых контейнеров для консервов с металлической крышкой. Такую упаковку невозможно полностью разделить на компоненты и поэтому сложно перерабатывать.

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С 2030 года запрет распространят также на упаковку Bag-in-Box (пакет с клапаном в коробке, часто используют для вина), гибкую вакуумную упаковку дойпак, флоупак (пакет-подушка с одним продольным и двумя поперечными швами), многослойные тубы от зубной пасты, многокомпонентные пакеты в форме кувшина, полимерные саше-пакеты до 80 милиметров, сетки для овощей и фруктов, пищевую упаковку из вспененного полистирола и другие виды тары.

До этого заменить неэкологичный пластик предлагали стеклом, алюминием и бумагой. Теперь же Минпромторг выдвигает в качестве альтернативы полимерную продукцию, которая подлежит переработке. Непрозрачную ПЭТ-тару можно заменить на прозрачную, многослойные материалы — однослойными, а многокомпонентные — мономатериалами.

Ранее сообщалось, что бизнес препятствует запрету в России пластиковой упаковки. Изначально Российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить 28 видов пластиковой упаковки и заменить их безопасными для природы аналогами — в основном бумагой и алюминием. Но бизнес начал резко возражать, и с правительством удалось согласовать только четыре позиции.

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      Нина Ташевская
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