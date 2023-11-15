Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:29, 15 ноября 2023Мир

В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы

Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за вызванной США военной катастрофы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что бездумная политика США привела к военной катастрофе на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс подчеркнул, что на Украине уже произошла военная катастрофа. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют в атаки пехоту без поддержки бронетехники и авиации. Эксперт отметил, что для страны сейчас наступает финал, что приводит президента Украины Владимира Зеленского в отчаяние.

Материалы по теме:
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

Аналитик также заявил о превосходстве России в воздухе, ракетах и на земле. Однако в США нет понимания, как прийти к завершению конфликта на Украине.

Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор.« Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены», — отметил он.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали невыгодным ослабление России

      В России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

      Правда ли, что еда из сверчков полезна? Врачи объяснили, кому она поможет, а кому навредит

      Боец на голых кулаках рассказал об учебе на философском факультете

      Извращенец проник в туалет торгового центра и снял посетительницу в кабинке

      У побережья Кинбурнской косы обнаружили морские мины ВСУ

      Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю нескольких областей

      В США рассказали о пошатнувших американский миропорядок шагах Путина

      Палата представителей США одобрила двухэтапный проект бюджета без помощи Украине

      В США оценили угрозу безопасности со стороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости