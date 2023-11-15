Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за вызванной США военной катастрофы

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что бездумная политика США привела к военной катастрофе на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс подчеркнул, что на Украине уже произошла военная катастрофа. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют в атаки пехоту без поддержки бронетехники и авиации. Эксперт отметил, что для страны сейчас наступает финал, что приводит президента Украины Владимира Зеленского в отчаяние.

Аналитик также заявил о превосходстве России в воздухе, ракетах и на земле. Однако в США нет понимания, как прийти к завершению конфликта на Украине.

Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор.« Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены», — отметил он.