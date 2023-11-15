Зеленский обсудил гарантии безопасности с премьером Италии

Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони двусторонние гарантии безопасности

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони двусторонние гарантии безопасности для двух государств. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Скоординировали наши совместные усилия и договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности в развитие соответствующей Вильнюсской декларации G7», — написал он.

Кроме того, политики поговорили о сотрудничестве в сфере обороны и сроках принятия нового пакета антироссийских санкций от Европейского союза.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев получил обещание дальнейшей поддержки во время поездки в США. По его словам, западные страны понимают «необходимость продолжать военную и иную помощь нашему государству».