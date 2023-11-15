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09:42, 15 ноября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали об обещаниях США продолжить поддержку

Глава офиса Ермак: Украина получила от США обещания дальнейшей поддержки

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Делегация от Украины во время визита в США 13-14 ноября получила обещания продолжения поддержки. Об этом рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак, его цитирует «Укринформ».

Ермак отметил, что Соединенные Штаты и ведущие страны Европы понимают потребности Украины, а также «необходимость продолжать военную и иную помощь нашему государству». «Мы уже не только коллеги, мы стали друзьями, поскольку проходим этот трудный период вместе. Они неоднократно доказывали, что действительно являются очень надежными партнерами Украины. Они понимают наши потребности», — отметил глава офиса Владимира Зеленского.

По его словам, пакеты помощи — лучше любых слов, Украина их видит и будет видеть в будущем. Ермак добавил, что возвращается в Украину после пребывания в Вашингтоне «с хорошим ощущением».

Ранее Ермак назвал 2024 год решающим в конфликте. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление, а Зеленский знает, как добиться победы.

Между тем главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, говорил о патовой ситуации в конфликте на Украине.

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      Алина Гончарова
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