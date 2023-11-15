Звезда Comedy Woman раскрыла пользу приложений для знакомств

Звезда шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ юмористка Надежда Сысоева заявила, что изучает английский с помощью приложений для знакомств. Их пользу она раскрыла в выпуске «Стереотип шоу», доступном на YouTube.

Сысоева отметила, что пользуется только зарубежными приложениями для знакомств. Она заявила, что, общаясь с мужчинами в иностранных сервисах, улучшает уровень английского языка. «У меня даже многие занятия с коучем по английскому основаны на переписках с парнями. Не всегда ты понимаешь, что они имеют в виду, если не очень хорошо понимаешь сленг», — объяснила юмористка.

Комикесса рассказала, что однажды преподаватель помог выяснить истинные намерения одного из мужчин, с которым она общалась. По словам Сысоевой, она думала, что новый знакомый говорил о желании поцеловать ее, а на самом деле он предлагал оральный секс. «Мне потом говорит коуч: "Он совсем про другое место говорит тебе про поцелуи"», — поделилась она подробностями.

Ранее российский блогер Стас Круглицкий, известный как «Стас просто класс», заявил, что не верит в эффективность приложений для знакомств. По его мнению, с их помощью нельзя найти «свою судьбу».