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10:07, 16 ноября 2023Россия

19-летняя петербурженка в наушниках попала под электричку и осталась без ног

В Петербурге шедшая в наушниках девушка попала под электричку и осталась без ног

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции «Волковская» 19-летняя девушка шла в наушниках и попала под электричку. В результате юная горожанка осталась без ног. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке.

На девушку наехал поезд, машинист тормозил, однако избежать столкновения не удалось. Как рассказали очевидцы, у петербурженки обрезало ноги по колено.

В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу имени Джанелидзе.

До этого сообщалось, что третьеклассника, напившегося до потери сознания, сняли с электрички в Ленинградской области.

Врачи диагностировали у 10-летнего мальчика состояние тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание всю ночь.

Пострадавшего ребенка воспитывает только мать, на нее завели административный протокол.

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      Анна Щербакова
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