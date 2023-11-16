67-летнего туриста обвинили в непристойных нападениях на женщин на пляже

67-летний турист пошел под суд за нападения на женщин на пляже в Новой Зеландии

67-летний турист пошел под суд по обвинению в непристойных нападениях на женщин на пляже Тахунануи в Новой Зеландии. Подробностями истории поделилось издание NZ Herald.

По данным полиции, Джавахар Сингх (Jawahar Singh) был замешан в трех инцидентах: 28 и 30 сентября и 1 октября 2023 года. Все пострадавшие признались, что мужчина подходил к ним на пляже, просил сделать селфи, а затем начинал приставать.

Одна из женщин рассказала, что когда она собирала мусор на прибрежной территории, Сингх предложил ей свою помощь, а затем захотел сделать совместное фото. После этого мужчина попытался ее поцеловать и схватил за ягодицу. По словам пострадавшей, она убежала и спряталась, но позже увидела его снова. Она пожаловалась, что турист якобы потер промежность и сказал: «Подойди и поцелуй меня».

Как пишет NZ Herald, Сингх отверг все обвинения и заявил, что действительно встречал женщин на пляже, но не разговаривал с ними. Он был помещен под стражу и снова предстанет перед судом в следующем месяце.

Ранее британского туриста арестовали на Кипре по подозрению в домогательствах после жалобы 10-летней девочки. В полицию обратились родители пострадавшей.