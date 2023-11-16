Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 16 ноября 2023Путешествия

67-летнего туриста обвинили в непристойных нападениях на женщин на пляже

67-летний турист пошел под суд за нападения на женщин на пляже в Новой Зеландии

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

67-летний турист пошел под суд по обвинению в непристойных нападениях на женщин на пляже Тахунануи в Новой Зеландии. Подробностями истории поделилось издание NZ Herald.

По данным полиции, Джавахар Сингх (Jawahar Singh) был замешан в трех инцидентах: 28 и 30 сентября и 1 октября 2023 года. Все пострадавшие признались, что мужчина подходил к ним на пляже, просил сделать селфи, а затем начинал приставать.

Материалы по теме:
«Инструмент унижения и запугивания» Миллионы женщин по всему миру становятся жертвами насилия. Как это остановить?
«Инструмент унижения и запугивания»Миллионы женщин по всему миру становятся жертвами насилия. Как это остановить?
27 ноября 2022
«Меня сковывал страх» Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
«Меня сковывал страх»Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
5 мая 2023

Одна из женщин рассказала, что когда она собирала мусор на прибрежной территории, Сингх предложил ей свою помощь, а затем захотел сделать совместное фото. После этого мужчина попытался ее поцеловать и схватил за ягодицу. По словам пострадавшей, она убежала и спряталась, но позже увидела его снова. Она пожаловалась, что турист якобы потер промежность и сказал: «Подойди и поцелуй меня».

Как пишет NZ Herald, Сингх отверг все обвинения и заявил, что действительно встречал женщин на пляже, но не разговаривал с ними. Он был помещен под стражу и снова предстанет перед судом в следующем месяце.

Ранее британского туриста арестовали на Кипре по подозрению в домогательствах после жалобы 10-летней девочки. В полицию обратились родители пострадавшей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

      Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

      Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

      39-летний москвич выпил 15 энергетиков и умер

      Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

      Виктория Боня пришла на интервью без штанов

      Финляндия озвучила дату закрытия КПП на границе с Россией

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Российскую «Ангару-НЖ» установили на пусковой стол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости