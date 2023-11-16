Не знавшая о беременности женщина пожаловалась на боль в спине и внезапно родила

Daily Record: в Шотландии не знавшая о беременности женщина внезапно родила

Жительница Шотландии, Великобритания, не знавшая о беременности, обратилась в больницу с жалобами на боль в спине и внезапно родила ребенка. Об этом сообщает Daily Record.

24-летняя сотрудница зоомагазина Сейра Сазерленд из города Терсо рассказала, что еще в подростковом возрасте у нее диагностировали синдром поликистозных яичников. Женщина знала, что из-за патологии у нее может никогда не быть детей. Несмотря на это, она регулярно предохранялась во время секса с партнером.

В конце ноября 2022 года Сейра начала жаловаться на боль в спине. Когда дискомфорт появился и в ребрах, женщина обратилась в отделение неотложной помощи. Врачи назначили ей обезболивающие и отправили домой. Однако Сейра была вынуждена вернуться в больницу, когда ее состояние ухудшилось. Медики взяли у пациентки анализы, и через некоторое время сообщили, что она беременна. «Я подумала, что результат может быть ложноположительным из-за моего синдрома. А если я и была беременна, то находилась на раннем сроке. Меня больше беспокоила боль, которую я испытывала», — вспоминает она.

Сейра рассказала, что врачи долго не могли выяснить причину возникновения симптомов и продолжили обследования. На следующий день медсестра брала у женщины мазок, когда увидела голову ребенка и поняла, что она рожает. Врачи срочно доставили Сейру в родильное отделение. Женщина признается, что в тот момент беспокоилась о здоровье новорожденного, так как поднимала тяжести и пила алкоголь во время беременности. Несмотря на опасения Сейры, она родила здоровую девочку весом 4,4 килограмма, которую назвали Амелия.

По словам женщины, лишь спустя неделю после появления ребенка она осознала, что стала матерью. «Я никогда не делала тест на беременность, не мучилась от тошноты по утрам. Размер живота никак не изменился, и у меня не было никаких болевых ощущений до самых родов. Все девять месяцев я вообще не подозревала, что беременна», — заявляет она. Сейра добавила, что сейчас годовалая Амелия растет счастливым и здоровым ребенком.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Муж британки рассказал, что в последние месяцы перед родами ее живот почти не увеличился, поэтому они даже не думали о возможной беременности.