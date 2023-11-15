42-летняя женщина не заметила беременность и внезапно родила

42-летняя женщина из Великобритании внезапно родила мальчика

В Великобритании не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Об этом сообщает Media Wales.

42-летняя Тони Браун из деревни Станстед-Маунтфитчет, графство Эссекс, родила ребенка в ванной собственного дома в конце октября. Британка рассказала, что за несколько месяцев до этого у нее начались боли в районе живота, появились отеки и болезненное ощущение «комка в желудке». Многочисленные тесты на беременность давали отрицательный результат. Терапевт, к которому она обращалась, также не заметил признаков беременности и не назначил Браун анализов.

В надежде избавиться от симптомов женщина сменила диету, но это не помогло. Во время повторного обследования врачи также не смогли поставить диагноз и прописали ей слабительное. 26 октября Браун госпитализировали с сильной болью, однако врачи просто назначили ей клизму и отправили домой.

Вечером того же дня муж Браун услышал ее крики из ванной. Мужчина бросился в комнату и обнаружил супругу на полу в крови, а рядом кричал новорожденный. Британец признался, что до сих пор в шоке от того, каким образом узнал, что стал отцом в третий раз. «Мне пришлось схватить Тео и завернуть его в полотенце. Я был просто потрясен», — рассказал он.

Прибывшая на место скорая забрала мать с ребенком в больницу. Выяснилось, что Тео родился на шесть недель раньше срока. Мальчика сразу же поместили в инкубатор. Сейчас он здоров и хорошо себя чувствует.

Муж британки рассказал, что в последние месяцы перед родами ее живот почти не увеличился, поэтому они даже не думали о возможной беременности. Он выразил удивление, что врачи при обследованиях ничего не заметили. «Обычное УЗИ — все, что ей было нужно. Однако нам ни разу даже не предложили провести его», — заявил мужчина. Он добавил, что в любом случае очень рад рождению сына.

Ранее сообщалось, что жительница Китая, не знавшая о беременности, пожаловалась на боль в животе и внезапно родила. Женщина по фамилии Чэнь из городского округа Янчжоу, провинция Цзянсу, обратилась к врачам с жалобами на запоры и сильную боль 12 сентября.