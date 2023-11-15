Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:26, 15 ноября 2023Из жизни

42-летняя женщина не заметила беременность и внезапно родила

42-летняя женщина из Великобритании внезапно родила мальчика

Фото: Unsplash

В Великобритании не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Об этом сообщает Media Wales.

42-летняя Тони Браун из деревни Станстед-Маунтфитчет, графство Эссекс, родила ребенка в ванной собственного дома в конце октября. Британка рассказала, что за несколько месяцев до этого у нее начались боли в районе живота, появились отеки и болезненное ощущение «комка в желудке». Многочисленные тесты на беременность давали отрицательный результат. Терапевт, к которому она обращалась, также не заметил признаков беременности и не назначил Браун анализов.

В надежде избавиться от симптомов женщина сменила диету, но это не помогло. Во время повторного обследования врачи также не смогли поставить диагноз и прописали ей слабительное. 26 октября Браун госпитализировали с сильной болью, однако врачи просто назначили ей клизму и отправили домой.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Вечером того же дня муж Браун услышал ее крики из ванной. Мужчина бросился в комнату и обнаружил супругу на полу в крови, а рядом кричал новорожденный. Британец признался, что до сих пор в шоке от того, каким образом узнал, что стал отцом в третий раз. «Мне пришлось схватить Тео и завернуть его в полотенце. Я был просто потрясен», — рассказал он.

Прибывшая на место скорая забрала мать с ребенком в больницу. Выяснилось, что Тео родился на шесть недель раньше срока. Мальчика сразу же поместили в инкубатор. Сейчас он здоров и хорошо себя чувствует.

Муж британки рассказал, что в последние месяцы перед родами ее живот почти не увеличился, поэтому они даже не думали о возможной беременности. Он выразил удивление, что врачи при обследованиях ничего не заметили. «Обычное УЗИ — все, что ей было нужно. Однако нам ни разу даже не предложили провести его», — заявил мужчина. Он добавил, что в любом случае очень рад рождению сына.

Ранее сообщалось, что жительница Китая, не знавшая о беременности, пожаловалась на боль в животе и внезапно родила. Женщина по фамилии Чэнь из городского округа Янчжоу, провинция Цзянсу, обратилась к врачам с жалобами на запоры и сильную боль 12 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России Ирека Магасумова о случайном выстреле. Что известно о ситуации?

      Названа дата вывоза в Москву эвакуированных из Газы россиян

      В российских школах захотели ввести обязательный предмет семьеведение

      Фигуристка Алина Загитова вышла в свет в откровенном платье

      Гуманитарная операция БАПОР ООН в Газе прекратится из-за отсутствия топлива

      В офисе Зеленского рассказали об обещаниях США продолжить поддержку

      Синоптик назвал дату наступления зимы в Москве

      В России рассказали о причинах отказа от экспорта дрона-камикадзе «Ланцет»

      В секторе Газа заявили об обстреле больницы Израилем

      Появились подробности о сжегшей в печке ребенка после родов россиянке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости