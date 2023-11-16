26-летний мужчина сделал предложение 50-летней начальнице на глазах у коллег

The Thaiger: в Китае мужчина сделал предложение начальнице на 24 года старше его

Житель Китая влюбился в начальницу на 24 года старше его и сделал ей предложение. Об этом сообщает The Thaiger.

26-летний мужчина ранее состоял в романтических отношениях с коллегами, однако из-за разницы в доходах ему так и не удалось построить с кем-либо отношения. Тогда он обратил внимание на 50-летнюю разведенную начальницу.

Начальница показалась мужчине состоявшейся и доброжелательной женщиной, и в результате он влюбился в нее. Китаец не рассказывал начальнице о своих чувствах и решил признаться ей в любви на корпоративной вечеринке в ресторане на глазах у коллег.

Во время мероприятия мужчина встал на одно колено и сделал женщине предложение. Сначала она отвергла мужчину, однако он был настойчив. «Я пришел в эту компанию, потому что ты мне понравилась. Я случайно увидел тебя в ресторане и сразу понял, что испытываю к тебе чувства. Поэтому я и пошел на собеседование в эту компанию. Я просто хотел быть с тобой», — заявил он. После признания подчиненного начальница растерялась и засмущалась. Мужчина воспользовался моментом и надел кольцо на палец женщины. В конце концов она согласилась стать его женой.

Поступок китайца вызвал споры в китайских социальных сетях. Большинство пользователей посчитали, что решение мужчины сделать предложение начальнице вдвое старше его связано с желанием обогатиться.

Ранее сообщалось, что 23-летняя американка похвасталась отношениями с мужчиной на 34 года старше себя. Пара начала встречаться в 2018 году, когда девушке исполнилось 18 лет.

