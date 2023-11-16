Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:33, 16 ноября 2023Из жизни

26-летний мужчина сделал предложение 50-летней начальнице на глазах у коллег

The Thaiger: в Китае мужчина сделал предложение начальнице на 24 года старше его

Фото: Felipe Bustillo / Unsplash

Житель Китая влюбился в начальницу на 24 года старше его и сделал ей предложение. Об этом сообщает The Thaiger.

26-летний мужчина ранее состоял в романтических отношениях с коллегами, однако из-за разницы в доходах ему так и не удалось построить с кем-либо отношения. Тогда он обратил внимание на 50-летнюю разведенную начальницу.

Начальница показалась мужчине состоявшейся и доброжелательной женщиной, и в результате он влюбился в нее. Китаец не рассказывал начальнице о своих чувствах и решил признаться ей в любви на корпоративной вечеринке в ресторане на глазах у коллег.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Во время мероприятия мужчина встал на одно колено и сделал женщине предложение. Сначала она отвергла мужчину, однако он был настойчив. «Я пришел в эту компанию, потому что ты мне понравилась. Я случайно увидел тебя в ресторане и сразу понял, что испытываю к тебе чувства. Поэтому я и пошел на собеседование в эту компанию. Я просто хотел быть с тобой», — заявил он. После признания подчиненного начальница растерялась и засмущалась. Мужчина воспользовался моментом и надел кольцо на палец женщины. В конце концов она согласилась стать его женой.

Поступок китайца вызвал споры в китайских социальных сетях. Большинство пользователей посчитали, что решение мужчины сделать предложение начальнице вдвое старше его связано с желанием обогатиться.

Ранее сообщалось, что 23-летняя американка похвасталась отношениями с мужчиной на 34 года старше себя. Пара начала встречаться в 2018 году, когда девушке исполнилось 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация патовая» Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией

      «Одноклассники» запустили новую функцию

      В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

      Перечислены способы борьбы с энергетическим спадом в середине дня

      В МИД заявили о риске разрыва отношений с США

      Мост в российском регионе обрушился и лишил три поселка доступа к цивилизации

      Россиян предупредили о возможном резком подорожании растительного масла

      Стало известно о новых взрывах в Хмельницкой области

      Короткий сон и работа в ночные смены увеличили риск гипертонии

      19-летняя петербурженка в наушниках попала под электричку и осталась без ног

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости