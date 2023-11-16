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02:04, 16 ноября 2023Из жизни

Мальчик едва не лишился пениса из-за издевательств в школе

Фото: KHUNNINE / Shutterstock / Fotodom

В провинции Таиланда Накхонситхаммарат школьник едва не лишился пениса из-за издевательств старшеклассников. Об этом сообщает The Thaiger.

15-летний подросток стал жертвой группы школьников, называющих себя мафиозной группировкой. По словам мальчика, старшеклассники схватили его и насильно затащили в туалет. Затем один из нападавших положил кусочек пчелиного воска на ложку и раскалил ее. После этого он вылил расплавленный воск на пенис подростка. Старшеклассники сняли свои действия на видео и пригрозили, что опубликуют запись, если мальчик расскажет кому-либо о произошедшем.

Несмотря на это, вскоре о нападении узнала мать пострадавшего. Она рассказала, что мальчик получил тяжелые травмы. По словам врача, осмотревшего подростка, в результате повреждений в его половом органе была разрушена большая часть нервных окончаний. Медик добавил, что полученная подростком травма считается опасной для жизни и в будущем может перерасти в рак. Тем не менее врач уверен, что орган полностью заживет. Лечебный процесс займет около трех месяцев и начнется с удаления остатков пчелиного воска.

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Мать пострадавшего заявила, что обратилась в полицию, однако школа, в которой произошло нападение, не желает сотрудничать со следствием. Более того, директор школы потребовал закрыть дело, угрожая исключить подростка в противном случае. Мать мальчика отметила, что получила от администрации учебного заведения лишь денежную компенсацию в размере тысячи батов (2,5 тысячи рублей) и подарочную корзину.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина попала в тюрьму после попытки искалечить бывшего бойфренда. Женщина хотела отрезать ему язык и пенис.

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