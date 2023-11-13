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02:00, 13 ноября 2023Из жизни

Женщина захотела лишить бывшего бойфренда пениса и попала в тюрьму

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Австралии женщина попала в тюрьму после попытки искалечить бывшего бойфренда. Об этом пишет Free Malaysia Today.

50-летняя медсестра Карен Каур Уорбертон переехала в Австралию из Малайзии в 2007 году вместе с бывшим мужем. В марте 2020 года она начала встречаться с полицейским Доном Маккеем, но уже в начале 2021 года их отношения со скандалом закончились.

Вскоре после этого Уорбертон заплатила некоему Эндрю Бойну три тысячи долларов (около 278 тысяч рублей), чтобы бывший любовник, по ее словам, «больше не мог ни ходить, ни говорить». Для этого она дала Бойну адрес и фотографию Маккея и попросила отрезать ему язык и пенис.

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Бойн несколько раз пытался покалечить Маккея и поджег его дом. Ущерб от пожара составил около 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей), но мужчина уцелел. Тогда Бойн перепоручил задачу другому человеку, но и у того тоже ничего не вышло.

В итоге Маккей обратился в полицию. После расследования Уорбертон и Бойну предъявили обвинения. Уорбертон частично признала вину, суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через 16 месяцев. Бойна приговорили к трем с половиной годам заключения с возможностью досрочного освобождения через полгода.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали женщину из штата Джаркханд, которая отрезала любовнику пенис. Она поступила так из-за того, что мужчина отказался на ней жениться.

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      Антонина Черташ
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