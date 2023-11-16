Бывшая жена Градского решила отсудить у вдовы артиста долю наследства

Бывшая жена Градского Ольга обжаловала отказ суда о праве на наследство

Бывшая жена народного артиста России Александра Градского Ольга захотела отсудить долю его наследства, доставшегося вдове певца Марине Коташенко, а также детям Ольги Даниилу и Марии. Об этом представитель суда рассказала РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, третья жена артиста Ольга, с которой тот находился в браке с 1980 по 2001 годы, решила обжаловать отказ суда первой инстанции о праве на наследство. «Поступила апелляционная жалоба Градской О.С.», — сообщила она.

Ранее Тверской суд столицы в полном объеме отказал Градской в иске, который та подала к вдове музыканта Марине Коташенко и своим детям Марии и Даниилу в прошлом году. Известно, что разбирательства проходили в закрытом режиме. Агентству также сообщали в суде, что Градская «просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, также просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность».

В ноябре стало известно, что Марина Коташенко получила в наследство почти все имущество Александра Градского. При этом старшим детям певца Даниилу и Марии остался лишь старый разрушенный дом.