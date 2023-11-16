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10:31, 16 ноября 2023Бывший СССР

Армения объяснила увеличение оборонного бюджета подготовкой к миру

Премьер Армении Пашинян: оборонный бюджет увеличен в рамках подготовки к миру

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Армения увеличила оборонный бюджет 2024 года на 7 процентов в рамках подготовки к миру, а не к войне. Такое объяснение дал премьер-министр страны Никол Пашинян, цитирует ТАСС.

«Это подготовка не к войне, а к миру, потому что чувство защищенности граждан — важнейшая гарантия мира и стабильности», — сказал он.

По его мнению, армянские соседи убеждены, что Ереван не планирует ни на кого нападать. Пашинян также обратил внимание, что за последние 10 лет оборонные расходы Азербайджана были в три раза больше, чем в Армении, продолжая оставаться таковыми.

Ранее армянский МИД сообщил об обсуждении с Европейским союзом (ЕС) поставки нелетального оружия. Кроме того, стороны затронули расширение миссии Евросоюза на границе Армении и Азербайджана. Как отмечалось, Ереван высоко оценил быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС.

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      Кристина Есикова
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